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Mardin'de kaçakçılık operasyonu

Mardin’de düzenlenen bir operasyonda piyasa değeri 252 bin 960 lira olan kaçak malzeme ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen bir operasyonda piyasa değeri 252 bin 960 lira olan kaçak malzeme ele geçirildi.


Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyonla ilgili 8 şüpheli şahsın haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Mardin Cumhuriyet Başsavcısı talimatları ile ilimiz genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 'Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele' kapsamında yapılan operasyonda; 27 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 bin 288 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 252 bin 960 TL olan kaçak malzeme ele geçirilmiş olup, olaylar ile ilgili 8 şüpheli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile adli birimlere sevk edilmiştir” denildi.

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