Mardin’de kayyumlar çocukları sevindirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman, Artuklu ilçesine görevlendirilen Kaymakam Şakir Öner Öztürk ve Nusaybin ilçesine görevlendirilen Ergün Baysal kırsal kesimde yaşayan çocukları unutmadı. Kayyum vali ve kaymakamlar ilçelerde ki çocuklara bayramlık kıyafetlerini hediye ederek şeker tadında bir bayram temennisinde bulundu. Mahalle muhtarları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu bildirilen çocuklar belediye ekiplerince evlerinden alınarak erkek çocuklar berbere, kız çocukları ise kuaföre götürüldü. Kişisel bakımları yapılan çocuklar yemek yemeleri ve alışveriş yapabilmeleri için alışveriş merkezlerine götürüldü. Bayramı en güzel şekilde karşılamaları için çocuklara beğendikleri kıyafetler ve ayakkabılar alınarak kaymakamlar adına takdim edildi.

Şehirde kimsesizlere kimse olmak için çaba verdiklerini dile getirerek, “Bu düşünceyle birimlerimiz fedakarca çalışmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizin fiziki yapısını değiştirmek ve güzelleştirmek için verdiğimiz çabanın yanında sosyal sorumluluk projelerimizle de önemli çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizi unutmuyor ve her daim onların yanında oluyoruz. Mardinmasa birimimiz de bu noktada başarı ile çalışmakta ve mutluluk ekerek gönüllere köprüler kurmaktadır” dedi.

Sosyal Belediyeciliğin altını çizen çalışmaları hayata geçirerek vatandaşlarla aralarındaki bağları daha da güçlendirmek istediklerini ifade eden Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk ise, “Çocukken geçirilen bayramlar asla unutulmaz. O bayramları nasıl karşıladığın, ne kadar hevesli ve heyecanla olduğun tüm bunları hayatı boyunca hatırlar insan. Bizler de bunun bilinciyle ihtiyaç sahibi olan evlatlarımızın bayramı tüm ihtiyaçları giderilmiş bir şekilde karşılamaları için harekete geçtik. Mahalle muhtarlarımızın yardımıyla bu yavrularımızı belirledik ve bayramı eksiksiz bir şekilde karşılamalarını sağladık. Onlar bayramı yeni kıyafetler ve ayakkabılarla karşılayacakları için mutlu olurken bizlerde onların mutluluğuyla mutlu olduk. Onların gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki tebessüm bizler için en büyük güç ve mutluluk kaynağıdır” diye konuştu.