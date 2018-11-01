Mardin'de kırsal mahallelere 126 taziye evi yapıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç hissedilen kırsal mahallelerde bir buçuk yıllık dönemde toplam 126 taziye evinin yapımını bitirerek hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlimizde her yönüyle önemli çalışmalar yapmaktayız. Amacımız kırsal mahallelerden il merkezine kadar hemşehrilerimizin beklentilerini yerine getirmektir. Bu noktada ilimiz adeta bir şantiye alanı olmuş ve projeler ardı ardına bitmektedir. Biz kırsal mahallelerimizde de ciddi çalışmalar yapmaktayız. Özellikle kırsal mahallelerimizin yollarını en modern hale getirmemizin akabinde çocuklarımız için de parklar yapmıştık. Bunun yanında taziye evleri konusunda başladığımız çalışmalarda önemli rakamlara ulaştık. Kırsal mahallelerimizde yaptığımız istişarelerde taziye evleri konusunda yoğun talep söz konusuydu. Biz bu talebi yerine getirmek için hemen harekete geçtik. 1 buçuk yıl içinde 126 taziye evini bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Taziye evlerimiz aynı zamanda sosyal yaşam evleri de kullanılması hasebiyle kırsal mahallelerimizin sosyal yaşantısına katkı sağlamaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaş odaklı çalışmalarımız sürecek” denildi.