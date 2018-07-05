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05 Temmuz 2018 12:51

Mardin’de kırsal mahallelerin içme suyu sorunu gideriliyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi içme suyu kanalizasyon idaresi, kırsal mahallelerde içme suyu altyapı çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Mardin’de kırsal mahallelerin içme suyu sorunu gideriliyor

05 Temmuz 2018 12:51


Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin içme suyu sıkıntısını gidermek için alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. İçme Suyu Kanalizasyon İdaresi (MİSKİ), kırsal mahallelerde içme suyu boru hattı eskiyen, patlayan veya farklı bir nedenden dolayı sıkıntı çıkaran alt yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 50 kilometre içme suyu borusu döşendi. 17 içme suyu deposu inşa edilirken 17’sinin onarımı, temizliği ve bakımı yapıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, “Kırsal mahallelerimizin içme suyu sorunlarını gideriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin imkanları şehir merkezi ve kırsal mahalleler ayırımı yapmadan herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Şehir merkezinde yapılan bir hizmetin aynısını kırsal mahallemize de yapıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde kırsal mahallelerin alt yapı, içme suyu, yol, çocuk oyun alanları, taziye evi gibi hizmetleri bitirip hemşerilerimize teslim etmenin telaşında” dedi.


Kırsal mahallelerimizin olmazsa olmazlarından olan içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını hatırlatan Yaman, “İçme suyu alt yapı çalışmalarında su boruları patlayan, kullanılamaz hale gelen, eskiyen veya yeni ihtiyaç duyulan mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni içme suyu depoları inşa ediyoruz. Eskiyenleri onarıp temizliyoruz. Belediyemizin imkânlarını yediden yetmişe şehrimizin sorunlarını gidermek için kullanıyoruz” diye konuştu.


Kızıltepe ilçesi Ziyaret Mahalle Muhtarı Hamdullah Kureyşi, önceden içme suyu boru hattında sorunlarının olduğunu anlatarak, “Burada ki içme suyu boruları çok eskiydi ve sürekli sıkıntı çıkarıyordu. Bu durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Yaman ve MİSKİ, sorunumuzu gidermek için hemen çalışmalara başladı. Bu çalışma bittikten sonra içme suyu sorunumuz kalmaz. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.




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