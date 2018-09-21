Mardin'de konservatvuar öğrencisi 9 kişi üniversite kazandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına şu ana kadar 4 bin 500 genç, öğrenci, öğretmen, vatandaş kayıt yaptırarak tiyatro, sinema, fotoğrafçılık, enstrüman, müzik, halk oyunları, çocuk korosu, sanat ve halk müziği korosu gibi kurslardan yararlanıyor. Bu yıl açılan yaz okullarında yaklaşık 400 öğrenci çeşitli kurslardan eğitim aldı. Konservatuvara üniversite yetenek sınavlarına hazırlanmak için başvuran öğrencilerden 9'u ise üniversitelerin konservatuvar ve müzik öğretmeni bölümlerini kazanarak üniversiteye yerleşti.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, konservatuvarın öğrenci ve gençlerin ilgi odağı haline geldiğini belirterek, “Şu ana kadar 4 bin 500 kursiyer konservatuvara kayıt yaptırmış. Bu rakam bizi memnun ediyor. Şehir kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından böyle bir mekana ihtiyacın olduğunu ortaya koyuyor. Burada verdiğimiz tüm kurslar ücretsiz ve alanında uzman eğitimciler, eğitimlerini veriyor” dedi.

Kurslarda yetişen öğrencilerin şehri ülke ve ülke dışında temsil ettiğine vurgu yapan Yaman, “Kurduğumuz Mazruna Gösteri Topluluğu uluslararası alanda Mardinimizi temsil etti. Buranın kültürünü tanıttı. Burada ki kurslarda hazırlanıp üniversiteyi kazanan öğrencilerimizde ülkenin çeşitli illerinde yine kültürümüzü temsil edecekler. Şehrin kadim kültürünün gelecek nesillere aktarılması için yaptığımız çalışmalar devam edecek” diye konuştu.