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27 Haziran 2018 12:28

Mardin’de korkutan yangın: Çocuk son anda kurtarıldı

Mardin’de bir evde sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Mardin’de korkutan yangın: Çocuk son anda kurtarıldı

27 Haziran 2018 12:28

9 kişinin dumandan etkilendiği yangında, 4 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, sabah saatlerinde merkez Nur Mahallesi 21’inci Sokak’ta bulunan Karademir Apartmanı’nın 3’üncü katındaki Serinkent ailesine ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne Esranur ile çocukları Bünyamin, Cemre ve Yusuf Serinkent’in bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, anne Esranur, bir aylık bebeği Bünyamin ve Cemre’yi alarak dışarıya çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada, 4 yaşındaki oğlu Yusuf’un evde kaldığını hatırlayan anne Esranur, sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen anneanne de ağıtlar yaktı. Bu sırada itfaiye ekipleri merdivenle eve çıkararak, Yusuf’u baygın halde kurtardı. Yangında, dumandan etkilenen bina sakini 5 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişi, sağlık ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Mahalleliyi de sokağa döken yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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