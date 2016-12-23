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23 Aralık 2016 11:23

Mardin’de kronik hastalıklara dikkat çekildi

Mardin’de kronik hastalıklara dikkat çekildi

23 Aralık 2016 11:23

Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü, kronik hastalıklara dikkat çekmek amacıyla “Kronik hastalıkların birinci basamakta tanı ve takibi” programı düzenledi.
Etkinliğe Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ömer Acar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehtap Bingül, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Önder Karaşin, Dahiliye Uzmanı Dr. Serdar Yılmaz, Nefroloji Uzmanı Dr. Onur Tunca, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emrah Küçük, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çil, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Özlem Akman Yazgan, Aile Hekimliği Şube Müdürü Uzm. Dr. Tuğçe Sofulu ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü Ethem Uygur ile Mardin’deki aile hekimleri katıldı.
Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, kronik hastalıkların günümüzde küresel bir salgın boyutunu kazandığını ve dünyadaki ölümlerin yüzde 63’ünün sebebi olduğuna dikkat çekti. Yavuz, dünyadaki ölüm sebeplerinin incelendiğinde en fazla ölüme sebebiyet veren ilk beş durumdan dördünün kronik hastalıklardan kaynaklandığına dikkat çekti.



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