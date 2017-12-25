Mardin’de kumar baskını

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile yasadışı yollardan bahis ve kumar oynatılmasının önüne geçmek amacıyla, Derik İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisinin alınması üzerine, ekiplerimizce belirtilen adrese baskın düzenlenmiş, yapılan kontroller sırasında 5 şahsın bakara diye tabir edilen düzenekte kumar oynadıkları görülmüştür. Kumar oynayan ve iş yeri sahibi olan toplam 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.