Mardin'de 'Masal Günleri' başladı

Mardin Müze Müdürlüğü tarafından “Açıl susam açıl” temasıyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Mardin Masalcılar Buluşması'nda 49 masalcı bir araya geldi.

Mardin Müze Müdürlüğü bahçesinde bu yıl “Açıl susam açıl” teması ile gerçekleştirilen Masalcılar Buluşması'na Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen 49 masal anlatıcısı katıldı. 2-7 Ekim tarihlerinde Tarihi Mardin Damları, okullar ve sokaklarda anlatılacak olan masallarda hedef somut olmayan kültürel miras olan masalların yeni nesillere aktarılması.

“Değerlerimizi korumak hepimizin görevi”

Programın açılışında konuşan Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, “Somut olmayan kültürel mirasla ilgili müze müdürlüğümüz olarak yaptığımız çalışmalardan birisi olarak masallar anlatılsın masallarımızda yaşasın. Somut olmayan kültürel değerlerin yemeklerin geleneklerin göreneklerin taşıyıcısı aslında hepimiziz. Biz yeni bir nesle aktardığımız zaman taşıyıcılığımızı sağlayabiliyoruz. Bir farkındalık projesi. Somut olmayan kültürümüz şarkılarımız, türkülerimiz biz değer vermezsek ve farkında olmaz isek geleceğe aktarılmayacak. Hepimizin görevi bunları korumak” dedi.

“Masal Şehri Mardin'de gerçek masalcılar”

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaadin Aydın, masal şehri Mardin'de etkinliğin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tarih ve masal şehri Mardin'de masalları gerçek masalcılardan dileyeceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Reşide Çelik de, “Etkinlikten çok mutlu oldum. Kızım torununa hala masallar anlatıyor. Etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Şimdiki diziler yerine bu masalları dinlemeyi ben tercih ediyorum” dedi.

Masalcılardan Sezai Sarıoğlu, "Biz buraya çoğalmaya ve masal olmaya geldik" diyerek, “Mardin şiirli masalsı bir şehir. Bu arada bazen masal anlatacağız bazen kıssa bazen hisse olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından masalcılar masalları izleyicilerle paylaştı.