Mardin’de milyonluk sağlık yatırımı

Kente açılan yeni sağlık bölümleri ve il dışına doktor branşları olmaması nedeniyle yapılan hasta sevkleri bölgeye yapılan atamalar ile büyük ölçüde azaldı. Çocuk ve bebek doğum vakalarının çokluğu nedeniyle yüksek olan anne ve bebek ölümlerinde ciddi düşüş yaşandı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ambulans sayısını 2002’den bu yana 37 kat, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 26 kat artırarak, 2009’dan bu yana helikopter ambulans ile 86, uçak ambulansla 168 hastayı taşıdı. Öte yandan ambulansla vakalara ulaşmada Türkiye ortalamasının üstüne çıkan İl Sağlık Müdürlüğü, kışın zor şartlarında hastaların mağdur olmaması için kar paletli, zırhlı, yoğun bakım ve obez ile dört yataklı toplam 44 ambulans hizmet veriyor. "Yaşama yol ver projesi" ile vatandaşlara ulaşan sağlık ekipleri Mardin’de sağlık ekiplerinin başarılı hamleleri ile sağlık hizmetlerinde vatandaşa en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Sağlık alanında devlet teşviki ile bölgede gerçekleşen yatırımları değerlendiren İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "Vatandaşların daha sağlıklı yaşamlarına destek olmak ilk sağlıklı hayat merkezini açtık. Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Derik ilçelerinde de yeni merkezler açılacak" dedi.

Göçmenlere özel sağlık merkezi

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, "Mardin’de 400 yataklı ek binamız, Mardin’de 30, Midyat ve Nusaybin’de 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi, Derik’te 100 yataklı, Savur’da 20 yataklı devlet hastanelerimizin inşaatları devam ediyor. Birinci basamakta aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve acil sağlık hizmetleriyle de ilgili 112 istasyonlarımızın projelerini tamamladık. Bu yıl içinde ihaleleri gerçekleştireceğiz. 2 göçmen sağlık merkezi açılışlarını gerçekleştirdik. Göçmenlere koruyucu sağlık hizmetlerini ücretsiz sunuyoruz" diye konuştu.

Bebek ölüm hızında düşüş

Sağlıkta gelişmişlik ölçütlerinin en önemlisinin anne ve bebek ölüm oranları olduğunu, bebek ölüm oranlarının gün gittikçe azaldığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, bebek ölüm hızının binde 92’den binde 10,7’e kadar düşürüldüğünü ve oranın daha da düşürülmesi için çalışmalara hızla devam edildiğini söyledi. Hastanelerde birçok ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Yavuz, "Midyat’ta ilk kornea nakli yapıldı, Derik’te artık kapalı yöntemle kırık ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Tüm ilçe hastanelerimizde iç hastalıkları, çocuk ve kadın doğum gibi ana branşlarımız mevcut. Tüm ilçe hastanelerimizde diş ünitelerimiz var. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve nitelikli hizmet sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.