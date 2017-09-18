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18 Eylül 2017 15:08

Mardin’de mühimmat ele geçirildi

Mardin’in Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyon ve arama tarama faaliyetleri sırasında mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mardin’de mühimmat ele geçirildi

18 Eylül 2017 15:08


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Eylül 2017’de Ömerli ilçemizde, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri neticesinde, 1 adet el bombası, 1 adet ufak tüp, 4 adet Kaleşnikof şarjör, 105 adet Kaleşnikof mermisi, 1 adet elektrik devresi, 18 metre kablo ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bomba ve yapımında kullanılan malzemeler gerekli incelemenin ardından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Bölge halkımızın desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız devam edecektir” denildi.




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