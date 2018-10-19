Mardin'de muhtarlara yemek verildi

Mardin'de, “19 Ekim Muhtarlar Günü” nedeniyle, kentte görev yapan muhtarlara yemek verildi.

Polis evinde düzenlenen programa, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ve muhtarlar katıldı. Vali Yaman, yemekte yaptığı konuşmada, ihtiyaçların zaman içerisinde giderildiğini belirterek, “Yollarda, taziye evlerinde, çocuk oyun alanlarında, alt yapı ve içme suyu çalışmalarında hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Eksiklerimizi birlikte tamamlıyoruz. Sizlerin talepleri doğrultusunda projelerimize şekil veriyoruz. 2017 ve 2018 yılları itibariyle şehir bir şantiye haline döndü. Özellikle Artuklu merkez ve kırsaldaki yollarımız olmak üzere. Artuklu merkezde hedeflediğimiz battı çıktı, Kamor Millet Bahçesi, sokak sağlıklaştırma çalışmaları gibi hedeflediğimiz çalışmaların büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. 2018 yılında ise sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. Devletimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.