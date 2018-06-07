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07 Haziran 2018 17:17

Mardin’de musiki yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Mardin genelinde İmam Hatip Ortaokulları ile İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Sesler Musiki Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Mardin’de musiki yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

07 Haziran 2018 17:17


Artuklu Abdulhamit Han İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


İmam Hatip Ortaokulları kız kategorisinde birinci Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci Nusaybin Girmeli İmam Hatip Ortaokulu ve üçüncü Ömerli Şehit Öğretmen Fasih Söğüt İmam Hatip Ortaokulu oldu.


İmam Hatip Ortaokulları erkek kategorisindeki yarışmada birinci Artuklu Gökçe İmam Hatip Ortaokulu olurken, ikinci Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü Artuklu Abdulhamit Han İmam Hatip Ortaokulu oldu.


Öğrenciler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.




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