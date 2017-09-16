Mardin’de narko ilçe uygulaması

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen mahalle, sokak ve umuma açık alanlar ile şüpheli olarak görünen araçlar üzerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak ‘Narko- İlçe’ uygulaması yapıldı. Kızıltepe’de yapılan uygulamada; 12 ekip ve 42 personel ile 1 arama köpeği yer aldı. Uygulamada 92 şahıs başta olmak üzere 12 araç sorgulandı. 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılmıştır. Uygulamada 7 kilo 9 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.