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15 Eylül 2017 01:36

Mardin’de ‘Narko-Sokak 3’ uygulaması gerçekleşti

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli eş zamanlı olarak yapılan Narko-Sokak 3 operasyonun Mardin’de gerçekleştirilen ayağında zehir tacirlerine göz açtırılmadı.

Mardin’de ‘Narko-Sokak 3’ uygulaması gerçekleşti

15 Eylül 2017 01:36

Emniyet güçleri 105 polis memuru 10 ekip ve 1 dedektör köpek ile Mardin genelinde sokaklarında uyuşturucu tacirlerinin peşine düştü.


Güvenlik güçleri tarafından Türkiye geneli bugün saat 16.00-19.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak Mardin’de Narko - Sokak 3 uygulaması gerçekleştirildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 105 personel 10 ekip ve 1 dedektör köpek uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mardin sokaklarında arama yaptı.


Emniyetten edinilen bilgilere göre yapılan uygulamalarda; 175 şahıs ve 33 araç sorgulanarak, 22 umuma açık alan kontrol edildi. Arandığı tespit edilen bir şahıs yakalanmış, 3 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yasal işlem yapıldığı kaydedildi. Uygulama sonunda 20 gram eroin, 9.27 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.




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