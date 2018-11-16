Mardin'de öğrenciler, terör örgütlerine karşı bilinçlendiriliyor

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, öğrencileri terör örgütlerine karşı bilinçlendirmek amacıyla seminerlerini sürdürüyor. Ekipler, bu çerçevede İMKB Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine iyi ve doğru insan olmanın gerekliliği ve doğru arkadaş seçimi konusunda seminer verdi. Öğrencilere, terör örgütlerinin kendilerine eleman kazandırmak için yaptıkları çalışmalara karşı kendilerini korumalarını anlatan polisler, tehlikelere karşı uyardı. Seminerde, insanları farklı din, dil ve ırk kimlikleri ile ayrıştırmak isteyen bireylere karşı dikkatli olunması gerektiğini de anlatan polisler, Çanakkale'de farklı ırklardan insanların beraber savaştığını ve bu ülkeyi beraber kurtardıklarını aktardı.