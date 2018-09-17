Mardin'de okullarda yeni dönem

Mardin'de okullarda uygulanacak olan “Güvenli okul güvenli eğitim” projesi hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Hasan Onar, okullarda polis ve özel güvenlik personellerini görevlendirdiklerini söyledi.

Mardin'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk gününde “Güvenli okul güvenli eğitim” projesi kapsamında Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okuluna ziyaret gerçekleştirildi. Okullarda başlatılacak proje hakkında konuşan Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye'nin ve geleceğin mimarı olan gençlerin bu eğitim döneminde derslerine başarı dileklerinde bulundu. Onar, “Bir yıl boyunca tüm okullarımız özellikle Mardin Emniyeti olarak eğitim koordinasyon görevlilerimiz var. Her okulda bir amir ve memurdan oluşan sürekli okul müdürlerimizle ve eğitimcilerimizle irtibat halindeler. Milli eğitim müdürlüğümüzle ortaklaşa belirlediğimiz listemiz var. Bunlara da okul polisi dediğimiz personellerimizi görevlendirdik. Ayrıca okullarımızda özel güvenlik personellerimiz de görev alacaklar. Bütün velilerimizden şunu istirham ediyorum. Her hangi gördükleri bir aksaklık veya bir olumsuzluk olursa lütfen 155 ihbar hattına bilgi versinler” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ise, 2018-2019 eğitim ve öğretimde ilk günleri olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa projesi kapsamında gerek Emniyet Müdürlüğümüz gerekse Jandarma Komutanlığımızın yoğun destekleri ile geçmiş yıllarda olduğu gibi kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı hedefliyoruz. Kırsaldaki yerlerde Jandarma Komutanlığımız şehir merkezlerinde Emniyet Müdürlüğümüz mobil ve sürekli çalışan ve iletişim anında iletişim sağlayabilen ekiplerimiz var. Hükümetimizin desteği ile de 349 tane özel güvenlik elemanı İşkur kanalıyla çalışmak üzere alımları yapıldı. Onları da okullara vereceğiz, özellikle risk grubunda olan okullarımıza dağıtacağız” diye konuştu.