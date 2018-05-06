Mardin’de Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Mardin Valiliği, Artuklu Üniversitesi ve Mardin Eğitim Vakfı’nın (MARSEV), kentin tanıtım ve gelişmesine katkıda bulunan kişi ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla verdiği “Mardin Onur Ödülleri” Müze Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, MARSEV Başkanı Kemal Nehrozoğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ödüle layık görülenler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MARSEV Başkanı Kemal Nehrozoğlu, “Burada çeşitli yaş gurupları ve mesleklerde görev yapan çok farklı işler yapan insanlar olarak toplandık. Mardin’e hizmet aşkı, sevdasını ödüllendirmek gerek diye valiliğimizin himayesinde üniversitemiz ile birlikte böyle bir çalışma başlattık. Mardin’e hizmet edenler sadece ödül alanlardan ibaret değil. Mardin’i seven değerli dostlarımız, gönül hepsine birden o ödülü vermek geçiyor. Bunu bir sıraya koymak lazım ama bu sıranın bir öncelik sırası olmadığını kesinlikle belirtilmek istiyorum. Mardin’e değer ve destek veren Mardin’i seven herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Mustafa Yaman ise, kentte yaşanan yoğunluğuna dikkat çekerek, “Baharın başlangıcı ile çok hareketli bir sezonu birlikte geçiyoruz. Geleneksel hale gelen ödüllerin şöyle bir önemi var marifet iltifata tabidir. Şuan yüzde 300 bir artış var. Dostların bizden istediği yatağı bulamıyoruz. Birinci Cadde’de kalabalıktan yürüyemiyoruz. Nitelikli bir misafir almaya başladı şehrimiz. Yatılı gelen çok önemli isimleri de şehrimizde ağılıyoruz. Bu bizi sevindiriyor ve hep gayretler var her sene herkese ödül verme şansımız yok ama her yıl ödüllerimizi veriyoruz. Çok sayıda etkinlik var önümüzdeki günlerde de devam eden etkinliklerimiz var. Hep beraber Mardin için çalışacağız. Çok güzel bir sergi açtık. Mardin’de doğmak önemli ama Mardin’i sevmek daha önemli. Çalışmalarımız devam edecek emeği geçen herkesi kutluyorum. Mardin hep böyle mutlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödüller verildi