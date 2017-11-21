Mardin’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kızıltepe- Arıklı yolu Bozhöyük köyünde meydana geldi. Mehmet Bıçak idaresindeki 10 AAN 47 plakalı otomobil, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Bölgeye çağrılan 112 acil servis ambulansıyla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı belirtilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.