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16 Nisan 2017 17:58

Mardin’de oy çuvalları seçim kurulunda

Mardin’de anayasa değişikliği referandumunda oy kullanma süresinin bitmesiyle beraber toplanan oylar, çuvallara koyularak il ve ilçe Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) getirilmeye başlandı.

Mardin’de oy çuvalları seçim kurulunda

16 Nisan 2017 17:58


Mardin’de sabah saat 07.00’de başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliğini içeren halk oylaması, saat 16.00’da sona ermesiyle toplanan oylar, çuvallara koyularak il ve ilçe Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) getirilmeye başlandı.


İl ve ilçelerde adliye binalarında bulunan Yüksek Seçim Kurulu çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görülürken, seçim yasağının kalkmasıyla oy sonuçları açıklanacak. Mardin merkez ve ilçelerinde 454 bin 263 seçmen için bin 560 sandık kurulmuştu.




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