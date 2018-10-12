İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de polislerin mutlu günü

Mardin Emniyet Müdürlüğü, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan personele altın hediye etti.


Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve müdür yardımcıları, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören ile polis memurlarının mutlu günlerine ortak oldu. Onar, evlenen 60 polis memuruna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi. Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep birada olduğunu söyleyen Onar, "Yeni evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz. Yeni doğan çocukları da Allah analı babalı büyütsün. Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak kendi aramızda sosyal yardımlaşma fonundan çam sakızı çoban armağanı böyle bir uygulamada bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde onların yanında olduğumuzu bildiriyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.