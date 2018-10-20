Mardin'de psikiyatri hastalarının ürünleri sergilendi

Sergi, Devlet Hastanesi girişinde açıldı. Açılışa, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, doktorlar, hastalar ve yakınları katıldı. İl Sağlık Müdürü Yavuz, iş ve uğraş terapisiyle hazırlanan el emeklerinin sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bu tür terapi ve tedavi uygulamalarıyla hastaların topluma kazandırılmaya çalışıldığını anlatan Yavuz, “Hastaları sadece biyolojik olarak değil psikolojik ve sosyolojik olarak da ele almamız gerekiyor. Bu çalışma bunun çok güzel bir örneği. Bu iş sosyal hayata dönmeleri konusunda çok önemli kazanç sağlıyor” dedi.

Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Duygu Akbaş Öncel ise, hastaların yetilerinin kullanılması için bu terapiyi uyguladıklarını ifade ederek, “İş uğraş terapisi sayesinde hastalar yaratıcılıklarının farkına varıyor. Genelde hasta gurubumuz çok fazla sosyal ortama çıkmayan, evinde kalan hatta evinde odasından çıkmayan hasta gurubumuz. Biz onların kendilerine güvenmelerini yerine getirerek topluma kazanmalarını sağlıyoruz. Bu ürünler haftanın belirli günlerinde atölyelerde yapıldı. İş ve uğraş terapisi önemli bir tedavi yöntemidir. Genelde bizim ilaç tedavimiz den sonra mutlaka psikolojik bir terapi ya da danışma hizmeti alması gerekiyor. İş uğraş terapisi de bunun en önemli ayaklarından biri” diye konuştu.

Merkezde tedavi gören Sonnur Erakatay ise, 22 yıldır tedavi gördüğünü belirterek, “15 ilaç kullanıyordum, doktorum bunu 3 ilaca düşürdü” ifadelerinde bulunarak, doktoruna yazdığı mektubu okudu.