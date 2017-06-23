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23 Haziran 2017 14:21

Mardin’de Ramazan’ın son Cuma namazı eda edildi

Mardin’de vatandaşlar Ramazan ayının son Cuma namazını eda etti.

Mardin’de Ramazan’ın son Cuma namazı eda edildi

23 Haziran 2017 14:21

Kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.


Mardin’de vatandaşlar Ramazan ayının son Cuma namazı nedeniyle camilerde yoğunluk oluşturdu. Artuklu ilçesi Fuat Yağcı Camisi’nde cumaya yoğun ilgi gösteren Mardinliler, dua ederek, aynı safta buluşmanın sevinç ve huzurunu yaşadı. Fuat Yağcı Camisi İmamı Hasan Yenigün, “Bugün son cumayı kıldık, yarın Mübarek Ramazan Ayının son günü. Ramazan’ın başından şimdiye kadar camilerimiz diğer yıllara oranla daha fazla doluydu. Bizi burada en çok sevindiren olay ise gençlerimiz büyük bir ölçüde ilgi göstermesi inşallah bu gençlerimiz Ramazandan sonrada ibadetlerine devam eder. Allah Teala kıldığımız namazları, oruçlarımızı, fitrelerimizi ve zekatlarımızı fazlası ile kabul etsin” dedi.


Ramazan Ayının bereketli geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Ahmet Çakar, “Ramazanda cemaatimiz daha fazlaydı. Kuran kurslarımızla ilgili camilerimizde daha fazla ilgi gördü. İnşallah böyle devam eder. Müslümanlara bayram hayırlı olur inşallah” diye konuştu.




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