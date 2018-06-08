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08 Haziran 2018 14:03

Mardin’de ROP merkezi hizmete başladı

Mardin Devlet Hastanesinde 30 Haziran 2017’de planlaması başlayan ROP Tanı ve Tedavi Merkezi hizmet vermeye başladı.

Mardin’de ROP merkezi hizmete başladı

08 Haziran 2018 14:03


Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ROP eğitimi almış Göz Hastalıkları Uzman Hekimlerimiz özverili çalışmalarıyla Mardin Büyükşehir sınırları içindeki bütün hastanelere, çevre il ve ilçelerdeki kamu ve özel hastanelerden gelen hastalara ROP birimimizde hizmet vermektedir. ROP erken doğan bebeklerin gözlerinde görülen önemli sağlık sorunlarından biridir. Bebeklerin gözlerindeki damarlar bebek doğuncaya kadar gelişime devam eder. Erken doğan bebeklerde bu gelişim yeteri kadar olmadığı için anomalili damarlar oluşmaya başlar ve ROP denilen hastalığa sebep olabilir. Ayrıca bebeklerde rastlanan akciğer, kalp damar hastalığı ve beyinde yaşanabilecek problemler de ROP riskini artırmaktadır. Bu hastalığa erken dönemde tanı konup tedavi edilmezse iki göz de tam körlükle sonuçlanabilir. 2 bin gramın altında ve 34. haftadan önce doğan ve risk faktörü olan tüm bebeklerin mutlaka ROP muayenesi yapılması gerekmektedir. Erken doğan bebeklerin doğumdan 4-6 hafta arasında göz muayenesinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Yenidoğan bebeklerde ROP’un erken tanısı ve tedavisi Göz Hastalıkları Uzman hekimlerinin ve Yenidoğan Uzman Hekimlerinin birlikte koordineli çalışmasıyla mümkündür. Mardin Devlet Hastanemizde uzman hekimlerimiz arasındaki doğru ve koordineli iletişim ile özverili çalışmalar sonucunda 700’e yakın ROP muayenesi yapılmıştır. 30 hastada ciddi hastalık saptanmıştır. Tanı konan hastalara gereken lazer tedavisi veya enjeksiyon tedavisi uygulanmıştır” denildi.


İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise, “Öncelikle bu birimimizin kurulmasında çok çaba ve emek harcayan başta Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Murat Sinanoğlu ile Başkan Yardımcılarına, Mardin Devlet Hastanesi Yönetimine ve en iyi sağlık hizmeti vermeye çalışan hekimlerimize teşekkür ediyorum. Daha önce bu hastalarımızın hepsini il dışına sevk etmek zorunda kalıyorduk, şimdi ise hastalarımıza Mardin Devlet Hastanemizde bu hizmeti vermekteyiz. İnşallah Bakanlığımızın desteği ile de özellikli birimlerimizin sayısını artırıp daha iyi hizmetler vermeye devam edeceğiz” dedi.




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