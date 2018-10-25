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Mardin'de sağanak ve sis etkili oldu

Mardin’de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sis de etkili olurken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.


Mardin'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sis nedeniyle de görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Söz konusu durum başta sürücüler olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Meteoroloji, kentte bugün ve yarının yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıklayarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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