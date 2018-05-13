Mardin’de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi

Sokakta yağmura yakalanan çocuklar, su birikintilerinin içinde dans etti.

Mardin merkez ve Yeşilli ilçesinde saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mardin birinci caddesinde şiddetli yağmur nedeniyle su baskınları meydanları geldi. Esnaf dükkan önündeki eşyalarını toplarken zor anlar yaşadı. Mardin merkezinde diz boyu oluşan sular nedeniyle araçlar mahsur kaldı, trafik uzun süre açılmadı. Birinci caddede tatil nedeniyle sokakta oynayan çocuklar yağmur sularından oluşan çamurlu sular içine de dans edip atlayıp zıpladı.

Mardin merkezinde ise bir çok caddede su baskınları oluştu. Yağmura trafikte yakalanan onlarca araç sürücüsü mahsur kaldı. Öte yandan Yeşilli ilçesinde yine sel oluştu, bir çok alanı su bastı. Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçenin alt yapı ve üst yapısının büyük oranda zarar gördüğünü açıkladı.