Mardin’de sağlık çalışanları için tören program düzenlendi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meslek hayatında 25 yılını dolduran ebe ve hemşirelere yönelik özel bir otelde program düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehtap Bingül, kurum çalışanları ve ebe ile hemşireler katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, "Ebelik ve hemşirelik mesleklerinin çok önemli olduğuna dikkat çekmek isterim. Ebe ve hemşirelerimizin tarif edilemeyecek kadar kutsal bir mesleği icra ettiklerini, her iki mesleğin de yoğun fedakarlık ve özveri altında icra edildiğini, tüm ebe ve hemşirelerin mesleğine duyduğu sevgi ile bu yoğunluğun üstesinden gelebildiğini vurgulamak isterim. 25 yılını dolduran ve hala hizmet veren ebe ve hemşirelerimize ileriki meslek hayatlarında başarı ve mutluluklar dilerim" dedi.

25 yılını dolduran ebe ve hemşirelere plaketlerinin verilmesiyle program sona erdi.