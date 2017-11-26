AK Parti tarafından Mardin’de “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri” forumu düzenlendi. Bir otelde düzenlenen foruma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İl Başkan Vekili Abdulhamit Ete, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. 81 ilde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çalışmayı halkın ekonomik beklentilerini doğru analiz etmek için yaptıklarını kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl, Zonguldak, Kırşehir, Elazığ, Bayburt ve Karabük’te yaptıkları programı bugün Mardin’de, yarın ise Diyarbakır’da yapacaklarını ifade etti. İlk oturumda partililer ikinci oturumda sivil toplum kuruluş temsilcileri ile görüşen Yılmaz, partililer ve sivil toplum kuruluşlarına ekonomik beklentiler ve yapılan çalışmalar alanında 5 soru sorduklarını dile getirdi. 15 yılda çok büyük ekonomik başarılar sağlandığını kaydeden Yılmaz, “Ekonomimizi 3 kattan fazla büyüttük, ekmeğimizi büyüttük. Bunu da daha adil bir şekilde paylaştırdık. Aynı siyasetimizi inşallah geleceğe taşıyacağız. Ekonomik politikalarımızı ne kadar güçlü hayata geçirirsek siyasetimizde o kadar güç kazanacaktır. AK Partinin anlayışı halkla beraber halk için anlayışıdır” dedi.

“Makro ekonomi mikro ekonomiyle bütünleşmeli”

Makro ekonominin mikro ekonomiyle bütünleşmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, “Bu anlayış içerisinde şehirlerin ekonomik beklentilerimizi başlattık. Her ilimizde özellikle de siyasetten önemli ekonomik meseleleri tespit etmek istiyoruz ki il il bu çalışmamızı hayata geçirebilelim. Sadece belli yörelerin belli kesimlerin büyümesiyle ekonomimizin büyümemesi lazım. Bütün ülkeye yayılan bir büyüme, bütün ülkenin güç verdiği bir büyümenin yaşanması lazım. Herkesi kapsayan herkesi kucaklayan hiç kimseyi geride bırakmayan bir büyümenin sağlanması lazım” diye konuştu.

“Mardin’de farklı etnik yapılar kardeşçe yaşamakta”

Mardin’in dünyaya örnek olması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Türkiye 2023’e gidecekse bunu sadece belli iller üzerinden gerçekleştiremez. Bütün illerin katkısı ile bunu başarabilir. 81 ilin potansiyelini iyi değerlendirip bunu harekete geçirdiğimiz zaman üst ölçekli hedeflerimize ulaşmış oluruz. Farklı etnik yapıların bir arada kardeşçe yaşadığı kültür ve medeniyet şehri Mardin çok özellikli bir şehir. Birçok kültür burada kardeşçe yaşamakta” ifadelerinde bulundu.

“Kaynaklar heba edilmemeli”

Ortadoğu’da refahın artması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birileri bizleri etnik ve mezhebi temelde çatıştırarak kaynaklarımıza gelip el koymamalı. Bu çatışmaları bir tarafa koyup kaynaklarımızı özellikle genç nüfusumuzu çok iyi bir donanımla geleceğe hazırlamamız lazım. Bu kaynakları heba etmemiz lazım. Bir takım uluslararası güçlerin, bazı menfaat odaklarının bu kaynaklarımızı gelip sömürmesine müsaade etmemiz lazım.”