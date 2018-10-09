Mardin'de ‘Şehrime hoş geldin' konseri

Konserde, ünlü pop şarkıcısı Yalın, gençleri coşturdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, kentte üniversite okuyan gençler için konser etkinliği düzenlendi. “Şehrime hoş geldin” sloganıyla, Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen konserde sahne alan ünlü pop şarkıcısı Yalın, gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ile Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.

Şehirde gençlerin mutlu olması hedefiyle durmadan çalıştıklarını belirten Vali Yaman, bu düşünceyle gençlerimizin düşüncelerini aldıklarını ve onların istediği projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Eğitim ve öğretim hayatını başlamasıyla birlikte Mardin'e birçok farklı şehirden öğrencilerin geldiğini dile getiren Yaman, “Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite hayatını ilimizde geçirecek öğrencilerimizi evlatlarımız ve ailelerini birer emaneti olarak görmekteyiz. Bu nedenle şehrimize gelen öğrencilerimizin rahat etmeleri ve mutlu olmaları için çaba vermekteyiz. Bu yıl öğrencilerimize en güzel şekilde yine ‘Hoş geldin' demek istedik. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Gripin konseri ile öğrencilerimizi karşılamıştık. Bu yılda Yalın ile ‘merhaba' dedik. Öğrencilerimiz konserimizle moral buldular” dedi.

“Gençlerimizle ilerleyeceğiz”

Gençlerin desteği ve duası ile şehrin daha iyi yerlere geleceğine de vurgu yapan Yaman, “Bilindiği gibi 2 yıldan bu yana Mardin'de Vali olarak görev yapıyorum. Kasım 2016'den beri de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet ediyorum. Şahsım bu görevleri icra etmekle birlikte gençlerimizin bir abisi, amcası ve yoldaşıyım. İlimiz turizm olarak en çok tercih edilen illerin başında gelmektedir. Şu an otellerimiz yoğunluk nedeniyle doludur. Bu sizin dualarınızla oluyor. Biz terörle mücadele etiğimiz gibi bu şehrin kültürüne sanatına ve sporuna katkı sağlıyoruz. Bu masal şehrini tekrar Mezopotamya'nın merkezin haline getirmek için sizin desteğinizi önemsiyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.