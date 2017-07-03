Mardin’de sıcaklık arttı, vatandaşlar parkları mesken tuttu

Valilik, kentte artması beklenen sıcaklık nedeniyle kamuda çalışan hasta, hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Termometrelerin bugün 41 dereceyi gösterdiği Mardin’de, sıcaktan bunalan vatandaşlar, parklara ve gölgelik alanlara akın etti. Kentin cadde ve sokakları boşalırken, park ve bahçeler dolup, taştı. Mardin Valiliği, bugün ve yarın artması beklenen sıcaklık nedeniyle, kamu kurumlarında çalışan hasta, hamile ve engelli personellerin iki gün boyunca idari izinli sayılacağını duyurdu. Vatandaşlardan Ahmet Akyol, kentte bunaltıcı bir sıcaklığın olduğunu belirterek, valiliğin hamilelere ve engellilere izin vermesinin güzel olduğunu kaydetti.

Engelli vatandaşlardan Tekin Adanır, “Mardin’in sıcaklığı çekilmez. Ben evden sıcaktan kaçtım, buraya geliyorum ancak burası da aynı. Vatandaşta uyarılara dikkat etmeli, vali ve kaymakam uyarıyor fakat vatandaş da bu sıcaklığa karşı önlem alması lazım” dedi.

Sıcağın çok bunaltıcı olduğunu ifade eden Nizam Eter adlı vatandaş ise önemli işi olmayan vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiğini ifade etti.