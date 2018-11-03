Mardin'de sindirim sistemi hastalıklarına dikkat çekildi

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından, Toplumsal Farkındalık Projeleri kapsamında “Farkında Ol, Geç Kalma” sloganı ile düzenlenen sindirim sistemi hastalıkları bilgilendirme Programı Mardin'de gerçekleştirildi. Programda sindirim sistemi hastalıkları, kabızlık, reflü, kolon kanseri konularında katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından Mardin Gençlik Merkezinde konferans düzenlendi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Artuklu İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Önder Karaşin ve Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor yaptı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın Eşi Gülseren Yaman'ın da katıldığı konferansta, Prof. Dr. Bor'un, “Sindirim Sisteminizin Hekimleri; Gastroenterolog Kimdir” başlıklı sunumunun ardından diğer konuşmacılar söz aldı. Oturum başkanlığını Türk Gastroenteroloji Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Kadir Bal'ın yaptığı konferansta Mardin Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Dr. Kadri Atay “kabızlık ve gaz ne demektir, ne yapmalıyım”, Türk Gastroenteroloji Derneği saymanı Prof. Dr. Orhan Sezgin “midem yanıyor-nelere dikkat etmeliyim”, Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Dilek Oğuz “safra kesesi taşı; ne zaman ameliyat” ve Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Törüner “Kolon Kanseri Taraması” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Halk toplantılarının gerçekleştiği iller başta olmak üzere, hastalıklarla ilgili daha bilinçli bir toplum oluşturulmasına katkı sunulmasının planlandığı proje ile kolon kanseri, reflü, İiritabl bağırsak sendromu, ülser, dispepsi, ülseratif kolit, hepatit, siroz, kabızlık, pankreas kanseri ve diğer sindirim sistemi hastalıkları konusunda toplumda farkındalık oluşturulması, potansiyel ve mevcut hastaların hastalıklar konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasının sağlanması, hastalıklarda erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.