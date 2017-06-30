Mardin’de spor kurslarına yoğun ilgi

Mardin Büyükşehir Belediyesi çocukların yaz mevsimini daha güzel geçirmeleri için birçok projeyi hayata geçirdi. Gençlik Merkezi Bilgi Evi’nde devam eden aktivitelerin yanı sıra, konservatuarda sanat dersleri veren belediye, sporu seven bir nesil için yaz spor okullarını açtı. Yüzme, bisiklet, voleybol, basketbol, bocce, futbol ve jimnastik olmak üzere açılan kurslara ise öğrencilerden yoğun ilgi geldi. Kısa süre önce başlanılan müracaatlara bin 60 öğrenci kayıt için başvurdu. Devam eden kayıtlar ile bu sayının çok daha fazla artması bekleniyor.

Çocuklarımızın canı sıkılmayacak

Konu hakkında bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, her şeyin çocukların mutluluğu için olduğunu kaydetti. Mardin’de belediye olarak bu yıl ilkleri yaşattıklarının altını çizen Yaman, “Bizler okulların tatil olmasının ardından çocuklarımızın güzel bir yaz geçirmeleri için tüm planlamalarımızı yaptık. Özellikle çocuklarımızın sanatla, sporla ve kitap okuma aşkıyla yoğrulmasını arzuladık. Bu nedenle birimlerimiz çalışmalarını yaptı. Tatil aylarında kitap okumak isteyen gençlerimiz Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi’ne gittiler. Enstrüman öğrenip sanata gönül veren gençlerimiz ise konservatuarımızdaki kurslara katılım sağladılar. Bizler spor için de özel bir parantez açtık. Bu nedenle 7 dalda spor kursları devam ediyor” dedi.

Başvurular mutlu etti

Belediye olarak ilk defa bu şekilde kursların açıldığını dile getiren Yaman, “Bizler ‘Çocuk Gülerse Şehir Güler’ diyerek çıktığımız yolda çocuklarımızın mutlu olmalarını hedefleyen çalışmalar yapıyoruz. Açtığımız spor kursları da bu düşünceyle hayata geçti. Kısa sürede bin 060 kayıt başvurusu isabetli bir çalışma yaptığımızı bizlere bir kez daha gösterdi. Belediyemize bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kayıtları almaya devam ediyor. Toplamda 2,5 ay sürecek olan kurslarımız tatile çıkamayan çocuklarımız için de çok anlamlı oldu. Çocuk dostu çalışmalar sürecek” diye konuştu.