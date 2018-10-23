Mardin'de sporda güvenlik arttırıldı

Mardin Valiliği Dara Toplantı Salonunda Vali Mustafa Yaman başkanlığında toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu, Mardin'de yoğunlaşan profesyonel spor faaliyetleri ile birlikte, alınacak önlemlerin de genişletilmesi kararına vardı.

Vali Yaman, başkanlığında yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziya Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, ilde bulunan ve profesyonel ligde takımı bulunan kulüp temsilcileri katıldı. Vali Yaman, il genelinde profesyonel takım sayısının arttığını, spordaki profesyonel gelişmelerin, alınacak güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesini gündeme getirdiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, takım yöneticilerinin ve teknik heyetin spor sahalarında davranışlarıyla olayların çıkmasına engel olabileceklerini söyledi. Futbol müsabakalarında, saha içinde güvenliğin hakemlerin inisiyatifinde olduğunu söyleyen Onar, “Hakem düdüğü çalıp sahayı terk ettiği anda bizim müdahale görevimiz başlıyor. Profesyonel karşılaşmalar öncesinde şehre gelen rakip takımların taraftarlarını belli noktalarda karşılamak, aramalarını yapmak ve müsabakaların yapılacağı yerlere intikalini sağlıyoruz. Karşılaşma süresince güvenliklerini ve karşılaşma sonrası dışarı çıkmalarını ve şehirden çıkışlarına kadar güvenliklerini sağlıyoruz” dedi.

Kulüp temsilcileri de, karşılaşmalarda ambulans bulundurulması istedi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise, müsabakaların ambulansların kullanım alanları dışında kaldığını söyledi.