Mardin'de tarihi 6 çeşme restore edildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan tarihi 6 çeşme mimariye uygun şekilde restore edildi.

Artuklu Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 6 çeşmenin mimariye uygun restorasyon çalışmalarını tamamladı. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk,“Her bir objesi kendine hayran bırakacak güzellikteki Artuklu ilçemizin yüzlerce hatta binlerce yıl öncesinden günümüze kadar ulaştırmayı başardığı yapıları bir emanet kabul ederek, sönmeyen bir meşale misali bizden sonraki nesillere teslim edebilmek için gayret gösteriyoruz. İlçemizin 6 farklı noktasında bulunan ve her birinin ayrı bir tarihi derinliği olan Babessor, Cevheriye, Kayacan, Meristan, Saray ve idadi Mektebi Çeşmelerimizi dokuya uygun bir şekilde restore ederek, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarıyla destekledik. Ortaya güzel manzaralar çıktı. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.