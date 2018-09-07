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07 Eylül 2018 16:37

Mardin’de tarihi cami yenilendi

Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi, tarihi Tatlıdede Camisi’ni kentin tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniledi.

Mardin’de tarihi cami yenilendi

07 Eylül 2018 16:37


Artuklu Belediyesi, Yenikapı Mahallesi’nde bulunan Tatlıdede Camisi’nin dış cephesi tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniledi. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ortaklığında estetik görüntüsüne kavuşturulan Tatlıdede Camisi, 1992 yılında betonarme bir yapı olarak ilçeye kazandırılmıştı.


Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Kentsel sit alanı sınırlarımız içinde yer alan ve zaman içerisinde dış cephesi tahrip olan Tatlıdede Camimizin bu görüntüsü mevcut tarihi yapılarımızın içerisinde görsel bir kirlilik yaratıyordu. Fen İşleri, İmar ve Şehircilik ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerimiz bu camimizin yenilenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi için ortak bir çalışma yürüterek kolları sıvadı. Kagir yapıların bütünlüğünü bozan camimizin dış cephesini yöreye özgü taş malzemelerle kapladık. Alt kısımda yer alan taziye evine de aynı çalışmayı uyguladık. Camimizin dış cephesini çevre aydınlatma ekipmanlarıyla aydınlattık. Bu görüntüyle sit alanına uygun bir siluet oluşturuldu. Ayrıca camimize 7 adet kamera desteği vererek kamera sistemi oluşturduk ve camimizin halılarını yeniledik” dedi.


Artuklu camilerinin ve kiliselerinin başka hiçbir yerde görülmeyecek güzellikte ve değerde olduğunu ifade eden Öztürk, “İbadethanelerimiz ilçemizin aynasıdır sloganından hareketle birçok çalışmaya imza attık. Bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla desteklediğimiz ibadethanelerimizin bahçelerine dinlenme alanları oluşturduk. Cami ve kiliselerimize hijyen desteği vermenin yanı sıra düzenli olarak gül suyuyla yıkadık. Bahçelerine tente montajları yaptık. İhtiyaç ve eksikliklerini giderdik. Gerek yüzlerce hatta binlerce yıllık geçmişiyle gerekse güzelliğiyle Artuklu İbadethaneleri çok kıymetli. Biz de çalışmalarımızı bu kıymeti bilerek ve bu eşsiz mirasa sahip çıkarak yürütmeye gayret ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz” dedi.




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