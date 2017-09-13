Mardin’de tarihi yapılar kaderine terk edildi

Vatandaşlar, kentin tarihine sahip çıkılmasını ve yıkılmaya yüz tutan yapıların onarılmasını istedi.

1981’den beri, 7 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmeye çalışan Mardin’de, birçok tarihi yapı bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden yıkıldı. Kentin özellikle Şehidiye ve Teker mahallelerinde bulunan yaklaşık 20 yapı adeta kaderine terk edildi.

Yıkılan yerlerin tekrar kente kazandırılmasını isteyen esnaf Metin Ezilmez, "Bu Mardin için acil bir ihtiyaçtır. Alt taraftaki çarşı esnafının durumunu iyileştirmek için yıkılmış olan eski tarihi taşınmaz mallarımız tescilli binadır. Hem kurul hem de Anıtlar Kurulu’nun buna el atması gerekir. Oraya yeni esnaf yerleştirmemiz lazım, farklı sanat dallarını açmamız lazım. Her sokağın başından sonuna kadar farklı el sanatları ve geleneksel el sanatkarlarının teker teker yerleştirilmesi lazım. Memleketimiz için önemli bunlar, buraların ışıklandırılması temizlenmesi, belediyenin buralara el atması gelir, kaynak ve yeni bir iş alanı açar" dedi.