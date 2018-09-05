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05 Eylül 2018 13:39

Mardin’de terör operasyonu

Mardin’in Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde terör operasyonları devam ediyor.

Mardin’de terör operasyonu

05 Eylül 2018 13:39

Yapılan operasyonlarda terör örgütü mensubu bir terörist silahsız olarak güvenlik güçlerine teslim olurken, çok sayıda EYP ve malzeme ele geçirildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sitesinden yapılan açıklamada; “Mardin’in Artuklu kırsalında icra edilen arazi aramasında 2 bin 300 kilogram amonyum nitrat mazot karışımı patlayıcı madde, sekiz adet tüp, 190 litre mazot, 83 adet pil, 140 metre kablo ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi. Nusaybin’de, yapılan ikna çalışmasında bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahsız olarak teslim olmuştur. Mardin’in Midyat karayolu üzerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) PKK’lı teröristlerce tuzaklanan 2 adet oksijen tüpü içerisine telsiz komutalı EYP, tespit edilerek imha edilmiştir” denildi.




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