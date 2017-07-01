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01 Temmuz 2017 14:54

Mardin’de terör ve uyuşturucu operasyonu

Mardin’in Savur ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve terörle mücadele kapsamında yapılan bir operasyonda 53 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda örgütsel dokuman ele geçirildi.

Mardin’de terör ve uyuşturucu operasyonu

01 Temmuz 2017 14:54


Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "30 Haziran 2017 tarihinde ilimiz Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve terörle mücadele çalışmaları kapsamında Savur ilçesindeki bir adreste yapılan aramalar sonucunda, 53 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, saksılara dikilmiş 4 kök dişi Hint kenevir bitkisi, esrar içimi için gerekli olan aparatlar, bölücü terör örgütü elebaşına ve üyelerine ait çok sayıda afiş, portre, yaka kartı, yasak yayın, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 22 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.




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