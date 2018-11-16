Mardin'de tır devrildi: 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kızıltepe ilçesinin İpekyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 D 5901 plakalı tır, sürücüsü Abdulvahap Olam'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Olam araçta sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Olam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.