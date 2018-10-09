Mardin'de toplu ulaşımda değişim

Mardin'de terör olaylarının ardından vatandaşın en büyük sorunu olan toplu ulaşımda yenilenme süreci hızla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'e görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarını yenilerek 102 adet yeni otobüsü vatandaşın hizmetine kazandırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım sisteminde başlattığı revizyon devam ediyor. Bu kapsamda toplu ulaşım sistemi araç yenilemeleri Nusaybin, Derik, Kızıltepe ve Midyat'ın ardından Artuklu'da gerçekleştirildi. Değişimin Artuklu ayağı için bugün düzenlenen tören ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda Artuklu ilçesinde toplam 102 adet otobüsün değişimi gerçekleşti. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın yanı sıra AK Parti 22 ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Şoförler Odası, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Mardin Şoförler Odası Başkanı Mehmet Nasır Öztap, Mardin'de dolmuşların durak harici durmayacağını ve yarış halinde olmayacağını belirtti. Öztap, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a şoför esnafına destekleri için teşekkür etti.

İlçedeki değişime dikkat çeken Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk ise modern bir kentte toplu ulaşımın önemine değindi.

Erzurum Milletvekili Ilıcalı'dan hizmetlere alkış

AK Parti 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da Mardin'in yıllarca terör yüzünden vatandaşın geçmişte hizmette ne kadar çok yıl kaybettiğini belirterek, 2 yıl içinde yapılan değişim ve çalışmalardan dolayı Mardin Valisi Mustafa Yaman ve ekibine teşekkür etti.

Mardin'in sorunlarını bildiklerini ve göreve gelir gelmez bu sorunlara eğildiklerini ileten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Mardin'e belediye başkanlığı için görevlendirildiğimizde ‘Sizin için çalışıyoruz' diyerek göreve başladık. Her zaman vatandaşlarımız ile istişareler yaparak ilimize hizmet etme gayreti içinde olduk. Devlet disipliniyle çalışmalar yaparak Mardin'i güzelleştirdik. 2 yıl içinde Mardin'e 1 milyar 4 milyon TL yatırım yaptık. Bu miktarın en fazlasını 600 milyon TL ile Artuklu'da sağladık. Biz bütün projelerimizi yaparken heyecanımızı hiç kaybetmedik. Biz burada işlerimizi yaparken örnek olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldık” dedi.

"Önce terörü bitirdik şimdi ise trafik sorunu bitiyor"

Mardin'in en büyük sorunlarını yok ettiklerini vurgulayan Yaman, “İlimizin en büyük sorunlarının başında terör geliyordu. Terörden sonra ise trafik sorunu geliyordu. Biz önce terör belasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde topyekun mücadele ederek bitirdik. Trafik sorununu bitirmek için de planlarımızı yaptık. Uzmanlarla birlikte hareket ettik ve 2 yıl içinde aşama aşama bu sorunu yok ettik. Bugün ulaşımda değişimin 5. programını gerçekleştirdik. MARTUS ile birçok kolaylığa kavuşacağız. Akıllı kartlar ile ve diğer şehirler ile entegre bir sistem kuruyoruz. Yakın zamanda kullanacağımız kartları diğer illerde de kullanabileceğiz. Yeni sistem ve değişimle ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Artık caddelerin durumu ve büyüklüğüne göre araçlar kullanıyoruz. Bu şehir bizim şehrimiz ve biz bu şehir için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Her güzel şey Mardin için. Sistemimiz ilimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Değişim rakamlara yansıdı

Artuklu ilçesindeki değişim hakkında bilgi veren Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Erol Bese ise, “Artuklu ilçesinde 102 adet araç değişimle yenilenmiştir. Bu araçların 94 tanesi engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygundur. Araçlarımız 6, 8 ve 12 metre olmak üzere sınıflanmıştır. Yeni sistem trafikte rahatlamalara neden oldu. Daha önce Eski Mardin'de günlük 660 otobüs geçerken şimdi 330 adet 6 metrelik araç geçmektedir. Ayrıca daha önce 6 adet olan güzergah 13 adet güzergah olarak revize edildi” dedi.

Daha sonra açılış kurdelesi protokol üyeleri ve otobüs sahipleri tarafından kesilirken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman araçların şoför koltuğuna oturdu.