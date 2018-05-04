Mardin’de tüp patlaması

Can kaybı ya da yaralanma olmayan patlama sonrasında çıkan yangın çevre evlere sıçramandan söndürüldü.

Olay, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın 7. katında gaz sıkışması sonucu tüp patlaması meydana geldi. Patlama ile birlikte evin mutfağında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan olayda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.