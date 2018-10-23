Mardin'de turizm rekoru

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yılbaşından bu yana, yatılı ve günübirlik Mardin'e ziyaret eden misafir sayısının 3 milyon kişiyi bulduğunu söyledi.

Dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardan beridir iç içe ve kardeşçe yaşandığı, taşların oya gibi işlendiği, tarihi camileri, medreseleri, manastırları ve antik kentleriyle son yılların gözde ve huzur şehri Mardin, turizmin gözde mekanları arasında yerini aldı. Yatılı ve günübirlik gelen misafirlerle eski günlerine kavuşan şehirde, oteller rezervasyon taleplerine yetişemiyor. Son 10 aydır, şehre gelen misafir sayısı yaklaşık 3 milyonu buldu. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, terörle mücadelede vatandaşların sabrederek kendilerine dua ettiğini anımsatarak, “Son iki yıldır bu şehre huzur ve güven hakim oldu. Vatandaşlarımız ve esnaf bu durumdan oldukça memnun. Herkesin yüzü gülüyor. Bu kararlılığımız devam edecek” dedi.

Otellerde yer kalmadığına işaret eden Yaman, “Hafta sonları bütün yataklı tesisler dolu. Şu ana kadar yatılı gelen misafir sayımız da 400 bini aştı. Günü birlik gelen ise 2 milyonun üzerinde. Yatılı ve günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 3 milyon turist Mardin'i ziyaret etti. Yılsonuna kadar bu rakamın daha da artacağını biliyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre ekim ayında bütün oteller dolu. Oteller gelen rezervasyonları karşılayamıyor. Mardin, son bir buçuk yıldır Türkiye'de merak edilen ve gezilmek istenen şehirlerarasında yer alıyor. Bunu da hep beraber görüyoruz. İnşallah bu böyle devam edecek. Hedefimiz daha yüksek rakamlar inşallah” diye konuştu.

Turizm yatırımcılarının şehre ilgi duyduğunu vurgulayan Yaman, “Bunun yanında daha sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Turizm yatırımları için, hemşerilerimiz ve Türkiye'nin diğer illerinde ki yatırımcılarımız Mardin'e ilgi duyuyor. Bizde kendilerine destek vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimiz desteklerini eksik etmiyorlar. Bizde yardımcı oluyoruz” ifadelerinde bulundu.