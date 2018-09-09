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Mardin'de “Uçan Halı Çocuk Müzik Festivali” başladı


Her Yerde Sanat Derneği ve Mardin Müzesi tarafından düzenlenen ve 5 ülkeden 27 müzisyenin katıldığı "Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı. Sabancı Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren, Mardin'in simgelerinin de yer aldığı festival yürüyüşünde tahta bacaklar, akrobatik gösteriler, tarihi kostümler ile festival römorkuna binen çocuklar Mardin sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Mardin Müzesi bahçesinde devam eden etkinlikte yerli ve yabancı sanatçılar 4 dilde şarkılar seslendirerek Mardin'de festival startını verdi.


Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, festivaller ile çocukları mutlu etmek istediklerini kaydetti.


Her Yerde Sanat Derneği yerel koordinatörü Emel Pilavcı ise, festivalin 15 Eylül'e kadar süreceğini, 5 ülkeden 27 müzisyenin etkinliğe katıldığını söyledi. Özelikle savaş mağduru ve dezavantajlı çocuklara eğitici ve eğlenceli bir deneyim olduğunu belirten Pilavcı, “ Festivale Amerika, İran, İtalya ve Sırbistan'dan müzisyenler katılıyor. Hafta boyunca atölyeler Mardin ve Nusaybin'de sirkhane merkezlerinde sürecek” dedi.

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