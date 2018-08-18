Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 16:01

Mardin’de ulaşıma zam

Mardin’de yolcu minibüsü ve özel halk otobüsleri, yolcu toplu taşıma ücretlerine bayram öncesi zam yaptı.

Mardin’de ulaşıma zam

18 Ağustos 2018 16:01


Mardin merkez Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüsü ücretlerine bugünden itibaren yapılan zama vatandaşlar tepki gösterdi. Kurban Bayramına 2 gün kala zam yapılmasına tepki gösteren Bahar Aygün, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinin yeni tarife üzerinden yolcu aldığını söyledi. Aydın, “Bugün sabah saatlerinden itibaren şehir içi toplu taşıma zam yapıldığını öğrendim. Fiyat artışları vatandaşları bayram arifesi zor durumda bıraktı. Yolcu minibüsü ve özel halk otobüslerinde 1 lira 25 kuruş olan öğrenci fiyatı 1 lira 50 kuruşa, 1 lira 50 kuruş olan indirimsiz tam fiyatı ise 2 lira olduğu için şaşırdım. Yetkililerden bu konuda halkın bilinçlendirilmesi lazımdı. Türkiye’nin her yerinde bayramlarda ücretsiz olan ulaşıma Mardin’de neden zam yapıldı anlamış değiliz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç