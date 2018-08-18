Mardin’de ulaşıma zam

Mardin merkez Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüsü ücretlerine bugünden itibaren yapılan zama vatandaşlar tepki gösterdi. Kurban Bayramına 2 gün kala zam yapılmasına tepki gösteren Bahar Aygün, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinin yeni tarife üzerinden yolcu aldığını söyledi. Aydın, “Bugün sabah saatlerinden itibaren şehir içi toplu taşıma zam yapıldığını öğrendim. Fiyat artışları vatandaşları bayram arifesi zor durumda bıraktı. Yolcu minibüsü ve özel halk otobüslerinde 1 lira 25 kuruş olan öğrenci fiyatı 1 lira 50 kuruşa, 1 lira 50 kuruş olan indirimsiz tam fiyatı ise 2 lira olduğu için şaşırdım. Yetkililerden bu konuda halkın bilinçlendirilmesi lazımdı. Türkiye’nin her yerinde bayramlarda ücretsiz olan ulaşıma Mardin’de neden zam yapıldı anlamış değiliz” dedi.