Mardin'de 'Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi' başladı

Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen kongrede dil bilimi, felsefe, tarih, sosyoloji, antropoloji ve ilahiyat bilimleri alanında uzman yerli ve yabancı birçok bilim adamı, yazar ve akademisyen katıldı. Onursal başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın yaptığı ve katılımın yoğun olduğu kongrede sosyal bilimlerin en belirgin üç sahasını oluşturan dil, düşünce ve dinin, varoluşundan itibaren insanlığın temel hususiyetleri kongrede masaya yatırıldı. 8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek geniş katılımlı kongreyle ilgili olarak bilim tarihi, güzel sanatlar ve modern bilim alanlarında da ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen 165 akademik uzman katılım sağlarken kongrede dil, düşünce, din bilimleri, felsefe ve tarih alanlarında yeni perspektifler ve yeni tespitler ortaya koymak amaçlandığı belirtildi. Avusturalya, Amerika, İngiltere, Irak, Suriye başta olmak üzere 45 akademisyen, Türkiye'den de 100'e yakın akademisyenin katılımcı olduğu 2 gün sürecek kongrede farklı dillerde yapılacak sunumlarda İslam'ın dil düşünce bilimleri yönünün tartışılacağı belirtildi.

Kongreyle ilgili açıklama yapan, Doç. Dr. Ömer Bozkurt sempozyumumuz insanlığın üç önemli kavramını ele aldığını belirterek, "Bunlardan bir tanesi dil bir tanesi düşünce ve diğeri de dindir. İnsan bu üç özelliği ile diğer varlıklardan ayrışan bir yapıya sahiptir. Dolayısı ile bizde bunu hem yerel hem de evrensel bağlamda ele alacak tartışacağız. Bilim dünyasına bunu eser olarak sunmayı düşünüyoruz” dedi.

Mardin'de yüzlerce akademisyeni ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, yurt dışından Avusturalya'dan Amerika'ya kadar, İngiltere'den İran'a kadar, Irak'tan Suriye'ye kadar çok kimsenin bu sempozyuma katıldığını ifade ederek, “Yaklaşık yurt dışından gelen 45 öğretim üyesi var. Ve yurt içinden de yine 100'e yakın öğretim üyesi bu sempozyumumuza katılmıştır. 100'lerce tebliğ sunulmuş olacak ve bu çok önemli şimdiye kadar bu kadar kapsamlı bir kongrenin Türkiye'de yapılmış olması nadirdir. Önemli bir kongre olacak buna inanıyoruz. 4 ayrı dilde tebliğler sunulacak. Bu 4 ayrı dilde İslam'ın bu 3 yönü ele alınacak. Dil yönü, dini bilimler ve düşünce tarihimiz tekrar bu sempozyumda ele alınmış olacaktır”diye konuştu.