Mardin'de üniversite öğrencilerine restorasyon eğitimi

Mardin'de üniversite öğrencileri, üç farklı konuda teorik ve pratik eğitimler alacak. Tarihi yapıların restorasyonu, mobilya, taşınır eser restorasyonu ve kültürel miras yorumlama konularında eğitilecek.

Mardin Müzesi ve Kültürel Mirası Koruma Derneği işbirliği ile Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş restorasyon, mimarlık, müzecilik öğrencilerine yönelik Koruma Güz Kampı eğitim programı başladı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından gelen eğitimciler ve ustalarla sürdürülecek olan eğitimler bir hafta boyunca sürecek. Taşınır ve taşınmaz kültür mirasları üzerindeki bozulmaları anlayarak, özgün tasarıma ve geleneksel üretim yöntemlerine sadık kalarak onarmayı prensip olarak benimsediği bir program olduğu belirtildi. Öğrenciler üç farklı konuda teorik ve pratik eğitimler alarak tarihi yapıların restorasyonu, mobilya-taşınır eser restorasyonu ve kültürel miras yorumlama konularında çalışma yaptı.

Öte yandan öğrenciler tarihi yapıların restorasyonunda çalışan öğrenciler restorasyon ilkeleri konusunda farkındalıklarını artırarak mobilya, taşınır eserlerin konservasyonu, restorasyonu çalışmalarında ahşabın özellikleri ve koruma uygulamaları hakkında bilgi edindi. Kültürel miras yorumlama öğrencileri Mardin Müzesini gezerek teşhiri hakkında bilgi aldı. Müze eğitim etkinliklerimizden olan uçurtma atölyesine de katılan üniversite öğrencileri uçurtmalarını yaparak, kök boya baskı ve sikke atölyelerine katılarak eğlendi. Öğrenciler daha sonra Midyat'ta bulunan taş ocağını gezerek bir taşın ocaktan çıkartıldığı ilk andan mimari yapıya hazır hale geliş sürecini tüm aşamalarıyla izleyerek, program yürütücüsü akademisyenler eşliğinde detaylı bilgiler edindi.