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Mardin'de uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 şahıs gözaltına alındı.


Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 19 Ekim'de bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli 1 şahıs üzerinde 4,50 gram esrar maddesi, 3 şüpheli şahıstan da toplam 74,01 gram toz esrar ve 128,51 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi.


Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından şüphe üzerine durdurulan 1 şahıs üzerinde 1,95 gram esrar maddesi ele geçirildiğinin bildirildiği açıklamada, “Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 şahıs üzerinden 0,60 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile de İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 şahıs üzerinden 2,86 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.


Açıklamada, yapılan çalışmalarda 10 şüpheli şahsın gözaltına alındığı da kaydedilerek, haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

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