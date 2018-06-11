Mardin’de uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı

Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile bağımlılık yapıcı madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 8 Haziran’da bağımlılık yapıcı madde ticareti yaptığı bilgisi alınan bir şahsın ikametine operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İkamette Suriye uyruklu bir şahsın olduğu tespit edilmiş ve yapılan aramalarda, 415 adet captagon maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs ekiplerimizce gözaltına alınarak hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte 9 Haziran günü Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.