İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Mardin’de düzenlenen operasyonda 1 kilogram 31 gram esrar, bin 470 paket kaçak puro ve 10 kilogram kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen operasyonda 1 kilogram 31 gram esrar, bin 470 paket kaçak puro ve 10 kilogram kaçak pipo tütünü ele geçirildi.


Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mardin merkez ve Nusaybin ilçesinde, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kilogram 31 gram esrar, bin 470 paket kaçak puro ve 10 kilogram kaçak pipo tütünü ele geçirildiği kaydedilerek, 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.