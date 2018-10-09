Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Mardin'de düzenlenen operasyonda 1 kilogram 31 gram esrar, bin 470 paket kaçak puro ve 10 kilogram kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mardin merkez ve Nusaybin ilçesinde, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kilogram 31 gram esrar, bin 470 paket kaçak puro ve 10 kilogram kaçak pipo tütünü ele geçirildiği kaydedilerek, 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.