Mardin İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık alanında uzman ekipleri okullarda velilere ’Aile içi cinsel istismar’ olaylarına karşın çocukları ve aileyi bilinçlendirmek için eğitim verdi. Eğitimde çocuğu istismara maruz kalabileceği çevrelerden korumakla birlikte, erken yaştan itibaren çocuklara istismarın ne olduğu ve bir saldırı ile karşılaşıldığında ne yapması gerektiğini anlatılmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Aslan, çocukların cinsel istismardan korunması için, iç çamaşırı kuralını öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

"Ayıp günah diye susturmayın"

Erken çocukluk olarak değerlendirilen 3-7 yaş arasında, çocukların özel alanlarını korumayı öğrenmesi gerektiğine değinen Mehmet Aslan istismar konusunda şunları belirtti:

“Öncelikle aileler ki buna anne ve babalar da dahil çocukları istemiyorsa onlara dokunmamalıdırlar. Zorla öpme, sıkıştırarak sevme, özel bölgeler üzerinden şaka yapmak çocuğun yabancı kişilerin istismarını da şaka olarak algılamasına ve tepki vermemesine neden olur. Çocuklarınız cinsellikten, cinsel organlarından bahsettiklerinde onları ayıp, günah diyerek susturmayın. Cinsel istismarı önlemenin en etkili yolu çocuk ve ebeveynler arasındaki güçlü güven bağıdır".

"Çocuklar evde çıplak gezmemeli"

Çocuk Gelişimi Uzmanı Ömer Oğuz verilen eğitimle özellikle çocukların 4 yaşından itibaren ev içinde veya dışında çıplak bulunmamaları gerektiğini söyledi. Oğuz, "Giysilerini kendilerinin giyip çıkarmasına izin verilmelidir. Kendisini başkalarının yanında çıplak olarak görmeye alışkın olmayan bir çocuk, elbiselerinin birileri tarafından çıkartılmasından da ciddi rahatsızlık duyar" dedi.

"Çocuk odasına girerken izin alınmalı"

Ömer Oğuz, çocuktan izin almanın çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuğun odasına girerken, üstünü değiştirirken veya sarılıp öperken bile izin almamız gerekiyor. Çünkü çocuk kendi bedeni üzerinde kontrolsüz olmamalı, isteyen bana sarılıp öpebilir, isteyen odama girebilir izlenimine kapılmamalı. Çünkü ilerleyen dönemde kendisine zarar verecek kişiye karşı da tepkisiz kalabilir" diye konuştu.